دنيا سمير غانم في إطلالة جديدة.. وهذا ما نصحت به جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​، جمهورها، بصورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”.

واختارت دنيا ، اللون الأسود لإطلالتها في الصورة واعتمدت ماكياجا هادئا رسم جمال ملامحها وأناقتها وزينت يديها بكفوف مميزة. وكتبت: “تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد”.

ورغم نظرة دنيا الحزينة خلال الصورة إلا أن جمهورها تغزل في جمالها وأناقتها وحازت الصورة على العديد من التعليقات.

وكانت قد نشرت دنيا صورة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية الستوري، لسلسلة ترتديها ظهر عليها إسم والديها الممثلين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وكتبت على الصورة قائلة: “داخل قلبى” كما واستذكرتهما بصورة قديمة كانت تجمعهم بذكرى زواجهما.

ويُذكر أن أحدث ظهور لدنيا سمير غانم كان في جنازة الفنانة جالا فهمي، إذ حرصت على مرافقة الفنانة ميرفت أمين في الذهاب إلى مسجد مصطفى محمود للمشاركة في وداع جالا.