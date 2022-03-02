نسرين طافش.. لماذا تغيب عن الدراما المصرية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغيب الممثلة السورية نسرين طافش عن الدراما المصرية هذا العام بعد اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، الذي قدمته العام الماضي مع الفنان حمادة هلال، وذلك بسبب تفرغها للمسلسل السوري “جوقة عزيزة”، ويشارك في البطولة سلّوم حداد، وأيمن رضا، ومحمد حداقي، ونورا رحال، ووفاء موصللي، ويزن خليل، وروبين عيسى، ونور صعب، وغنوة محمود، ويحيى بيازي، وعبدالفتاح المزين، تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

تقول نسرين طافش: تجري أحداث المسلسل في شارع دمشقي يسمى “شارع البدوي”، أطلق عليه “شارع المرقص” في ذلك الزمن، حيث افتتحت مدرسة للرقص الشرقي تديرها “عزيزة” والمسلسل لا يتناول على حياة السهر فقط، بل يلقي الضوء على حقبة العشرينيات وجوانبها السياسية والفنية والمعيشية والاقتصادية، متناولاً قصصاً إنسانية نبيلة وصراعات وحكايات حب.

وتضيف نسرين: أعجبتني شخصية «عزيزة» الراقصة والمغنية، وهو كاركتر غني ومليء بالتحولات والأحداث في إطار شعبي يحقق الجمال على مستوى الصورة، وهي أول امرأة تفتح مسرحاً لجميع أنواع الفنون باسمها، وهي أيضاً فاتنة عصرها وسلطانة الفن في زمنها، تمتلك سحراً خاصاً يؤثر في الجميع من موهبتها، تصل إلى ما لم يستطع الآخرون الوصول إليه في حقبة تعتبر الفن منافيا للعادات.

وقالت الفنانة السورية: إنها انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني الاستعراضية، المقرر أن تقدمها ضمن أحداث المسلسل من داخل استديو الملحن الموسيقي إياد ريماوي.

وعن عودتها إلى الدراما السورية، قالت طافش: “أنا بنت الدراما السورية، ولها فضل كبير بشهرتي في الوطن العربي، ومن واجبي أن استمر فيها”، مضيفة: يمكن سرقتني الدراما المصرية بسبب العروض المغرية التي أتلقاها، لكن أحاول قدر الإمكان تحقيق معادلة توازن بين عملي في الدراما المصرية والسورية.