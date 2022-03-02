عاصي الحلاني يفاجئ جمهوره بفيديو في الاستديو.. “عمل مختلف وغريب قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي، أطلّ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بفيديو من الاستوديو أثناء تسجيل أغنية جديدة.

ولم يكشف عاصي الحلاني عن تفاصيل الأغنية التي بدا واضحًا من الفيديو أنها باللهجة العراقية، لكن ظهر معه الفنان عادل العراقي وهو يقول: “مية بالمية دوبلها”. وعلّق عاصي على الفيديو قائلًا: “دائماً بالستديو في افكار غريبة.. انتظرونا بعمل رائع ومختلف وغريب قريباً ان شاء الله”.

يذكر أن عاصي الحلاني، ومواطنته الفنانة اللبنانية ديانا حداد، أصدرا مؤخرًا أغنية “ديو” بعنوان “عين القلب” جمعتهما بعد غياب 6 سنوات، حيث كان آخر تعاون لهما سوياً، من خلال أغنية “روميو وجوليت”. وأغنية “عين القلب” من كلمات الشاعر البداوي والشاعرة البداويه، وألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج.

وكان عاصي قد أصدر منذ فترة ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.