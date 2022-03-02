الجمهور اللبناني يختار كارول سماحة مجددًا.. “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للأسبوع الثاني على التوالي تصدّرت أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “فوضى” المرتبة الأولى قائمة الأغنيات الأكثر طلبًا من الجمهور عبر الأثير اللبناني وذلك وفقًا للإحصاءات اللبنانية الرسمية ضمن برنامج OLTT20.

ومنذ صدورها تنافس أغنية “فوضى” بقوّة في البرامج المختصة بسباق الأغنيات في لبنان وعدد من البلدان العربية، إذ تحتلّ المراتب الأولى بحسب تصويت واختيار الجمهور.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر واقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

على صعيد آخر، بدأت كارول سماحة التحضير لأغنية جديدة باللهجة المصرية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم، تتعاون من خلالها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد أن حققا معًا الكثير من النجاحات في السنوات الأخيرة الماضية.

ومن المقرر طرح الأغنية مطلع الصيف المقبل، إذ يتم حاليًا التحضير لتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية بتول عرفة.