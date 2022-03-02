الفنان حازم إيهاب يخسر طفله الرضيع: “ابني في ذمة الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خسر الفنان الشاب حازم إيهاب طفله الرضيع “يونس” بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية ثانية في القلب بعد اكتشاف ولادته بعيب خلقي ووضعه في العناية المركزة منذ ولادته يوم 18 فبراير الماضي.

وأعلن حازم إيهاب وفاة مولوده الأول عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” قائلاً: “انا لله وانا إليه راجعون.. يونس ابنى فى ذمة الله”.

يذكر أن حازم إيهاب عرف طريق النجومية مع تألقه في مسلسل أهو ده اللي صار وشارك لاحقا ببطولة عدة أعمال فنية منها فيلم العارف، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Saturday Night Live بالعربي، مسلسل كأنه إمبارح، مسلسل ﻵخر نفس.