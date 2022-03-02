وفاة "يونس" نجل الفنان حازم إيهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب، وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.

وكتب "إيهاب" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله".

وكان الفنان حازم إيهاب قد رزق بنجله "يونس" يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه ولد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات.

وكتب "إيهاب" عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجعنا بالسلامة".

من ناحية أخرى شارك حازم إيهاب في حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وشاركه البطولة مايان السيد، سارة عبدالرحمن، يوسف عثمان، هند عبدالحليم، وآخرون.