بعدسة "فان ليو".. صورة نادرة لعبدالسلام النابلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم الكوميدي الكبير عبدالسلام النابلسي.

الصورة التقطها المصور الأرمني الشهير فان ليو، وظهر فيها النابلسي وهو يدخن "سيجارة"، وتبدو الصورة من وجهة نظر "ليو" بعيدة عن الصورة الكوميدية التي اشتهر بها النجم الراحل.

عبدالسلام النابلسي من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، وعلى الرغم من أنه كان يظهر في معظم أعماله صديق البطل إلا أنه حقق نجاحًا كبيرا في مشواره الفني.

ومن أشهر أعمال النجم الراحل: (حلاق السيدات، شارع الحب، فتى أحلامي، آخر كدبة، القلب له أحكام، السبع بنات، الحموات الفاتنات، إسماعيل ياسين طرزان) وغيرها من كلاسيكيات السينما.