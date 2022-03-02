اليوم.. watch it تعرض حلقات مسلسل "تحقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة watch it، عن طرح حلقات مسلسل "تحقيق" أولى أعمالها الأصلية، اليوم الأربعاء 2 مارس، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تطوير محتواها وللكشف عن هويتها الجديدة.

مسلسل تحقيق تدور أحداثه في عالم من الإثارة والتشويق، ومن إنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، بينهم: أحمد مالك، علي قاسم، خالد أنور، تارا عماد، ومي الغيطي، هدى المفتي، زينب غريب، فاطمة ناصر .

ويشارك أيضًا في العمل الفنان الكبير طارق عبدالعزيز والفنانة صفاء الطوخي والفنان الكبير كمال أبو رية. قصة وسيناريو وحوار: محمد الدباح، دراماتورج عبير سليمان ومن إخراج محمد فتحي.