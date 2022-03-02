العدل والوسيمي ومهنى أبرز المتنافسين على رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (الساسيرو) أسماء الشعراء والملحنين المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورتها الجديدة، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية، وهم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 15 شاعرا بأوراق ترشحه، وهم: محمود عبدالعزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحيي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا، وهم: حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.