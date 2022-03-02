دينا عن أسوان: أجمل بلاد الدنيا وعروس النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة دينا صورًا جديدة لها، من محافظة أسوان، التقطتها الأيام الماضية أثناء حضورها فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والتي انتهت فعالياتها مساء أمس الاثنين 28 فبراير.

وعلقت دينا على الصور التي نشرتها عبر انستجرام: "أجمل صباح من أجمل بلاد الدنيا عروس النيل أسوان بلد الكرم والطيبة".

جدير بالذكر أن دينا شاركت كضيف شرف في مسلسل "البحث عن علا" بطولة الفنانة هند صبري، الفنانة سوسن بدر، الفنان هاني عادل، إخراج هادي الباجوري، والذي تم طرح حلقاته الستة على منصة نتفليكس، كما تشارك في بطولة مسلسل "نقل عام" أمام الفنان محمود حميدة، والفنانة سوسن بدر، إخراج عادل أديب، إنتاح شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.