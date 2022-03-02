شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الحميد يخوض ثانى تجاربه الإخراجية فى الدراما بمسلسل " suits-سوتس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج عصام عبد الحميد تجربته الثانية في الدراما التليفزيونية هذا العام من خلال مسلسل "sutts – سوتس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير الأمريكي الذى يحمل نفس الاسم، وتم عرض أول موسم له عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً.



البوستر الرسمى لمسلسل suits بالعربى

وقدم المخرج عصام عبد الحميد أولى تجاربه خلال فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى، العام قبل الماضى، وبعدها خاص تجربة الدراما فى رمضان الماضى بمسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى ونور قدرى وآخرين.

مسلسل " suits - سوتس" انطق تصويره في شهر يناير الماضى وتم وضع خطة للانتهاء من آخر مشاهده خلال شهر رمضان، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين،

"Suits" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.