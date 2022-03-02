شكرا لقرائتكم خبر عن الفانتازيا والأكشن فى فيديو تشويقى لسلسلة أفلام Fantastic Beasts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros عن فيديو تشويقى جديد لـ الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى سيطرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، ومن المقرر أن يطرح في دور العر ض المختلفة حول العالم في 15 أبريل المقبل.

وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية لأبطال الفيلم المنتظر الجديد.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.

كما كشفت عدة تقارير جديدة عن أن شركة Village Roadshow، قررت مقاضاة شركة Warner Bros، بسبب فيلم The Matrix Resurrections، الذى حصل على إيرادات ضعيفة للغاية في السباق السينمائي بالرغم من التوقعات الضخمة التي كانت تنتظر الفيلم.

وادعت شركة Village Roadshow في الدعوى القضائية، أن شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، ساهمت في الإيرادات الضعيفة بسبب طرحها للفيلم عبر منصة HBO التليفزيونية ما عزف الكثير من المشاهدين عن دخول صالات السينما لمشاهدة الفيلم.

شركة Village Roadshow لديها ترتيب تمويل مشترك طويل الأمد مع الاستوديو، والذي تضمن أفلامًا مثل ثلاثية "Matrix" و"Joker" وسلسلة "Oceans"، وتزعم الدعوى أن شركة Warner Bros لم تتشاور معها أو تخطر بها قبل اختيار وضع "The Matrix Resurrections" عبر منصة HBO Max.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس، وجوناثان جروف، ونيل. باتريك هاريس.