شكرا لقرائتكم خبر عن 9 برامج موازية بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة 9 برامج موازية لمسابقاته وفعالياته منها برنامج أفلام الأطفال ، وبرنامج الاحتفال بمئوية المخرج الأمريكي من أصل ليتواني جوناس ميكاس، وبرنامج السينما التجريبية، وبرنامج "حتى لاننسى " وهي أفلام تجمع تيمة كوفيد 19 ، وبرنامج مئوية المخرج صلاح التهامي وعرض أفلامه المرممة، وبرنامج الأفلام الكورية -الدولة ضيف الشرف ، وبرنامج مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعرض فيلم "كرسي توت عنخ آمون الذهبي " إخراج شادي عبد السلام ، وبرنامج تكريم المخرج خيرى بشارة وعرض 3 من أفلامه التسجيلية قام المهرجان بترميمها ، وبرنامج تكريم المخرج عواد شكري وعرض 3 من أفلامه.

يذكر أن المهرجان يرأس لجنة تحكيم مسابقته الكبرى المخرج الفرنسي لادج لي وتضم مدير التصويرالاسباني ديفيد بالاسيوس والمخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس فريديريك ديفو والمخرج الأردني محمود المساد والمخرج الأمريكي بيب شودوروف وليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس (سوريا) ومخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر والمخرج المصري محمود سليمان والمونتيرة المصرية داليا الناصر .

ويعقد مهرجان الإسماعيلية السينمائي سنوياً، ويسعى إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عدد كبير من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلي البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخرى.