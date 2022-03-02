بالصور| ريهام أيمن وشريف رمزي مع طفليهما في "المالديف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من رحلتها مع زوجها الفنان شريف رمزي وطفليهما رمزي وليليا في المالديف.

وظهر الأربعة بإطلالة صيفية، وأشارت ريهام في تعليقها إلى وصولها إلى المالديف أخيرا.

يُذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، رشا مهدي، نهال عنبر، طلعت زكريا، شيرين، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.