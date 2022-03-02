دنيا سمير غانم: تأكد أن كل شخص بقاربك يجدف ولا يحفر ثقوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، كاشفة عن فريق عمل الجلسة الذين تعاونت معهم.

وكتبت دنيا في تعليقها على الصورة "تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد".

واستقبلت دنيا تعليقات عدد كبير من متابعيها، بينهم الفنانة شيماء سيف، والتي كتبت "أحلى واحدة في الدنيا حبيبتي وأختي"، وعلقت الممثلة الشابة مايان السيد "الأجمل"، وجاءت باقي التعليقات على النحو التالي: "حياتي انتي ربنا يحميكي انتي وإيمي، قمر تبارك الله"، "أكثر امرأة رائعة على الإطلاق"، "زي القمر يا دودي وأحلى"، "أنا بحبك أوي".

يُذكر أن أحدث ظهور لدنيا سمير غانم كان في جنازة الفنانة جالا فهمي، إذ حرصت على مرافقة الفنانة ميرفت أمين في الذهاب إلى مسجد مصطفى محمود للمشاركة في وداع جالا.