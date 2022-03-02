هبة عبدالغني تشيد بأغنية "البخت" لـ ويجز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت الفنانة هبة عبدالغني عن إعجابها بأغنية مطرب الراب الشهير "ويجز" الأخيرة، والتي تحمل اسم "البخت".

الأغنية التي حققت حوالي 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، لاقت إعجاب هبة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بصراحة البخت جميلة، وأجمل ما فيها إن فيها من التمانينات، بس ويجز برضو، ورزقها الكبير انها من جوه قوي.. باسمعها دلوقتي للمرة الخمستاشر ألف مرة باين؛ مش فاكرة".

وتواصل الفنانة هبة عبدالغني تصوير مشاهدها في مسلسل "جزيرة غمام"، تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2022.

هبة عبدالغني، تؤدي في المسلسل، شخصية صعيدية، للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركتها في مسلسل "موسى" العام الماضي، أيضا في دور صعيدية.