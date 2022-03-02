شكرا لقرائتكم خبر عن 226 مليون دولار من نصيب فيلم Uncharted لـ توم هولاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Uncharted إيرادات وصلت إلى 226 مليون و137 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 83 مليون و137 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 143 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد Uncharted يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.