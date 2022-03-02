شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى تشارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سمر مرسى تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار3" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم خلال أحداثه إحدى الشخصيات النسائية الرئيسية، وانتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها على مدار الفترة الماضية.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

يذكر أن سمر مرسى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "من أجل زيكو" الذى يعرض حالياً في السينمات ويحقق نجاحاً جيداً على مستوى الإيرادات متخطياً 25 مليون جنيه في شباك التذاكر، وهو بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى،

وكان آخر أعمال سمر مرسى في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى عرض في رمضان 2020 تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، اسلام جمال، علا رشدى، ايمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى، محسن صبرى، اية سليم، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربى.



سمر مرسى