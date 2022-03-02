زحام وتدافع على الهام الفضالة وزوجها في معرض العطور في السعودية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 02:43 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الاستقبال الحافل الذي حظيت به الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها الممثل شهاب جوهر بمعرض العطور في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “الفضالة” على حسابها في “سناب شات” تزاحم المعجبين من أجل التقاط الصور مع الممثلة الكويتية وزوجها.

ويأتي التزاحم الشديد حول “الفضالة” و”جوهر” في الوقت الذي تحذر فيه “وزارة الصحة” من التجمعات والزحام بسبب فيروس كورونا.

وقد اثار هذا المشهد استياء الكثيرين من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في التعليقات: “الشئ المحزن ان اغلب المتجمهرين والمهووسين بالسلام والتصوير مع الفنان والفنانة هم اشخاص بالغين وراشدين !! بل إن البعض منهم قد يكونو آباء وامهات .. الله يهدي الجميع ..”.

بينما دافع اخرون عن هذا المشهد حيث قال احدهم “مشهور ومراهقين … يحدث في كل مكان في العالم … ‼️ لانسوي #منالحبةقبه”.