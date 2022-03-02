مروة راتب تتقمص شخصية الشريرة وتثير الجدل بضحكة هستيرية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت الفنانة السورية مروة راتب الجدل، مرة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت متقمصة دور الساحرة الشريرة.

وأطلت مروة راتب على متابعيها بخصر أكبر من المعتاد بشكل منحوت، كما تقمصت دور الساحرة الشريرة من خلال الملابس والمكياج وطريقة الأداء.

وأشادت مروة راتب بنفسها وجمالها وأناقتها قائلة “أشدهن فتنة وأذكاهن وأرقاهن وأنجحهن وأقواهن أأنقهن وأفخمهن وأكثرهن جنونا” قبل ان تطلق ضحكة هستيرية.

وأثار ظهور مروة راتب الجدل وطالتها الكثير من الانتقاد وجاءت بعض التعليقات كالتالي:”يجب وضعها في أقرب مصح نفسي، لانها أصبحت تشكل خطر على الأطفال”،”لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيها حالتها صعبة”.

بينما ظهرت في فيديو اخر وهي تبخر نفسها بشكل جنوني وتردد “حسدتوني بسم الله اعوذ بالله”.