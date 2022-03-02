تامر حسني يرد على جليلة المغربية بصور جديدة مع بسمة بوسيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 02:43 صباحاً - نفى الفنان المصري تامر حسني، بشكل غير مباشر، الانباء التي تحدث مؤخرا عن انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، من خلال نشره صورا حديثة تجمعهما.

وظهر تامر حسني مع بسمة بوسيل في الكويت التي وصل اليها لاحياء عدد من الحفلات الغنائية وهو ممسكا بيد زوجته في اشارة الى ان علاقتهما على احسن ما يرام.

وقبل أسبوعين كانت قد تداولت أنباء حول طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل بسبب الفنانة جليلة المغربية التي صرحت بأنهما يعيشان حياة المنفصلين منذ عامين.

وحرص تامر حسني على اصطحاب زوجته معه لتحضر آخر حفلاته بالكويت، موجها لها رسالة خاصة.