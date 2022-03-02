شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجي تكشف كواليس دورها في مسلسل "أحلام سعيدة" برمضان: "شريرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي، إنها في شهر رمضان تشارك في مسلسل أحلام سعيدة وسويتس بالعربي، موضحة أن مسلسل أحلام سعيدة من إخراج عمرو عرفة وكتابة هالة خليل، وبطولة يسرا ومي كساب وغادة عادل، وستكون زوجة نور محمود في العمل، وفي دور شريرة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنها تعمل منذ عشر سنوات في المعادن عن طريق النحت، ومنذ خمس سنوات بدأت دراسة رقص معاصر، مما جعلها تحب العمل في التمثيل.

وتابعت الفنانة جيهان الشماشرجي: "أنا مش بعرف أعمل حاجة واحدة، ولحد دلوقت بشتغل في المجوهرات، ولسه بعمل رقص معاصر وبدرس التمثيل وبمثل".