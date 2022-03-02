شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة مليحة التونسية عن سبب غيابها: "صبيت اهتمامي ووقتى لعائلتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مليحة التونسية، تعليقا على غيابها الفني: "كنت في الحياة، الحياة فيها أشياء جميلة كمان زي الفن وأحسن"، مردفة: "تزوجت وخلفت وعملت عائلة وصبيت كل اهتمامي ووقتي وعمري وطاقتي لعائلتي وتربية ابنى".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، :"كنت شبعت وكنت عاوزة أغير وأرتاح أعمل عائلة"، لافتة إلى أن ألبوم "لامونى" حققت نجاحا لأنها لمست الناس وكانت بسيطة، وجاءت في وقت كان شكل المقسوم طاغي على الساحة الفنية.

وذكرت أن أغنية "لاموني" ليست ملكها فهي تراث وأغنية قديمة، وعدت أكثر من خمسين عاما، وفي التراق أي أغنية يمر عليها خسسون عاما تتدخل ضمن التراث والفلكلور، مردفة: "سعيدة لهذا الوقت الناس تطلبها وتحب تسمعها".

وأعربت عن إعجابها بأغنية "الغزالة رايقة"، قائلة:" جميلة وفي كل وقت وزمن شكل من الغناء، وساحة الفن تسع كل الأشكال، ونؤمن من أن الفنان يرفع من الذوق العام للشعوب، ولكن لا تقدر تمنع الناس من أذواقها، لافتة إلى أن الحفلة الأخيرة لها كانت اسمها "ليلة تونسية" وكانت من الفولكلور، واكتشفت أن الفلكلور التونسي قريب من الذوق المصري والمصريين أحبوه.