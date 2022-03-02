شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون يتولى رعاية فتحى عبد الوهاب ومحمد جمعة وأمين فى جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويقدم دور شيح حكيم يتولى رعاية الأشقاء الثلاثة فتحى عبد الوهاب ومحمد جمعة وأحمد أمين منذ طفولتهم حتى يكبروا داخل الجزيرة التى يعيش فيها حتى يكون لكل شخص فيهم حياة وصفة مميزة.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير المشاهد الداخلية من أحداث العمل فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الأعلامى، ويكثف مخرج العمل حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، وتم بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

مسلسل جزيرة غمام" بطولة كلا من الفنان طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، وأحمد أمين ورياض الخولى، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وعبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال. يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" يجمع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والمؤلف عبد الرحيم كمال للمرة الثانية على التوالى بعدما قدموا مسلسل "القاهرة كابول" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.