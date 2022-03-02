محمد محمود عبدالعزيز بعيون زوجته وهدى المفتي تستمتع بالشمس.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز جمهوره صورتين، عبر "انستجرام"، التقطتهما زوجته، معلقا "مساء الخير، صورة بعدسة مراتي"، وطلب من متابعيه قراءة الفاتحة والدعاء لوالده الفنان محمود عبدالعزيز ولكل من رحلوا عن عالمنا.

نيقولا معوض

نشر الفنان نيقولا معوض صورًا من حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، معلقًا عبر انستجرام "من أجمل الحاجات في السينما ان الفيلم الواحد، لو شافه مليون حَدّ، ما فيش اتنين هايوصلُّهم بنفس الطريقة. وده اللي بيخلّي انك تدّي جايزة لفيلم حاجة صعبة جِدّاً. تحيّة حب وتقدير لكل الافلام اللي ما اخدتش جوايز.. عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة".

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي، صورتين من أحدث أعمالها الفنية، وعلقت عبر انستجرام: "امبارح كان ظهوري في ابو العروسة ٣ وفي سوشيال، اتفرجوا على مين فيهم ميرنا ولا هبة".

نرمين الفقي

اكتفت الفنانة نرمين الفقي في تعليقها على صورة جديدة لها، نشرتها عبر انستجرام، بكتابة "صباح الخير".

نور قدري

أعلنت الفنانة نور قدري عن حلولها ضيفة على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ونشرت صورًا من الحلقة عبر انستجرام، وعلقت "استنونا بكره إن شاء الله وربنا يستر واكمل مشواري الفني".

سميرة توفيق

نشرت لينا ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق صورًا من أحدث ظهور لخالتها، عبر انستجرام، وكتبت في تعليقها "مع خالتي سميرة توفيق من جناح الإمارات إلى جناح الرؤية إبداع ما بعده إبداع، حيث قصة سمو الشيخ محمد بن راشد متجسدة في الشعر والفروسية وحلم طفولته وتحقيقه".

ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها صورا من رحلتها إلى المالديف مع زوجها الفنان شريف رمزي، وعلقت "أخيرا نحن هنا.. المالديف".

نور إيهاب

بفستان أنيق، اختارت الممثلة الشابة نور إيهاب مشاركة جمهورها صورة لها عبر انستجرام.

هدى المفتي

وظهرت هدى المفتي في أحدث صورها عبر انستجرام، وهي تستمتع بالشمس.

دينا الشربيني

أما الفنانة دينا الشربيني فنشرت على انستجرام، صورة لها من السعودية معلقة " squid game".