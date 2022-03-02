حدث بالفن| حقيقة غياب رامز جلال عن رمضان وانفصال فنانة ووفاة مخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان حسام حبيب عن تحضيره لألبوم غنائي سيطرحه قريبا، كما كشف القائمون على منصة watch it عن هويتها الجديدة خلال مؤتمر صحفي، ورامز جلال يحسم الجدل بشأن غياب برنامج المقالب الذي يقدمه عن رمضان 2022، كلها أخبار نشرها الخليج 365 أمس الثلاثاء 1 مارس، ونستعرض أبرز ما جاء من موضوعات فنية على الموقع في السطور التالية..

حسام حبيب يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

يواصل الفنان حسام حبيب العمل على ألبومه الغنائي الجديد، وكشف عن ذلك لجمهوره، مؤكدًا أنه لا يطيق الانتظار حتى اللحظة التي سيكشف فيها عن الألبوم. إليكم التفاصيل..

رامز جلال يحسم الجدل حول مشاركته ببرنامج جديد للمقالب في رمضان 2022

أيام قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرمضاني لعام 2022، واعتاد المشاهد في كل عام على انتظار برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، ورغم الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها، يتساءل الجمهور عنه، لمعرفة هل سيكون ضمن وجبات المائدة الرمضانية أم سيغيب؟ إليكم التفاصيل..

مسلسلات رمضان 2022.. ريم مصطفى تصور "دوبامين" مع محمد كيلاني بالتجمع

بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، وذلك في الديكور الخاص بها في التجمع الخامس، بمشاهد تجمعها بالفنان محمد كيلاني ومن المقرر أن يستمر التصوير في هذا الديكور بضعة أيام وبعدها يتم الانتقال إلى ديكور آخر. إليكم التفاصيل..

استنكر موقف روسيا.. كيف دعم مهرجان كان السينمائي أوكرانيا؟

أصدر القائمون على مهرجان كان السينمائي، بيانا صحفيا عبر الموقع الرسمي للمهرجان، مساء الثلاثاء 1 مارس، أكدوا خلاله دعمهم لشعب أوكرانيا وجميع الموجودين على أراضيها، واستنكارهم لموقف دولة روسيا وقادتها، بسبب غزو الأخيرة للأولى. إليكم التفاصيل..

أصيب بالشلل الرعاش.. مجدي الدالي يعلن رحيل مخرج "بوجي وطمطم والكنز"

في هدوء تام، رحل عن عالمنا الاثنين 28 فبراير، المخرج باسم محمود رحمي، متأثرا بإصابته بالشلل الرعاش الذي عانى منه بأيامه الأخيرة. إليكم التفاصيل..

كيف نفى تامر حسني شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل؟

أحيا الفنان تامر حسني، مساء الاثنين 28 فبراير، ختام احتفالات الكويت بعيدها الوطني، والتقى بجمهوره في حفل ضخم حضره عدد كبير من محبيه. إليكم التفاصيل..

"سأحبك للأبد".. مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

احتفلت الإعلامية مها الصغير بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد السقا، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. إليكم التفاصيل..

للمرة الثانية.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما

أعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية. إليكم التفاصيل...

سوسن بدر لمصراوي: ممكن أفتح حضانة لو سبت الفن ووالدتي قالتلي لازم تكوني ممثلة محترمة

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها ورثت عن والدتها الفنانة الكبيرة آمال سالم، حب الفن. إليكم التفاصيل..

"واتش إت" تعلن استراتيجيتها في التوسع بتقديم المحتوى وتكشف عن هوية جديدة للمنصة

أعلنت منصة WATCH IT في مؤتمر صحفي أقيم ظهر الثلاثاء ١ مارس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، قدمته الإعلامية چاسمين طه زكي، عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك؛ في خطوة هامة لتقديم خدمة متميزة لملايين من مشتركيها في مصر والعالم. إليكم التفاصيل..