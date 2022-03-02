نشوى جاد لـ"الخليج 365": نستهدف تقديم أعمال أصلية برمضان ٢٠٢٣ لعرضها على Watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"واتش إت"، إن في رمضان 2022، استعدت المنصة لتقديم أعمال حصرية، التي لن يراها الجمهور بعد عرضها على القنوات الفضائية إلا من خلال المنصة.

وتابعت ردًا على سؤال "الخليج 365" بشأن ما الذي تعده منصة watch it للجمهور في رمضان، بمؤتمر صحفي عقده القائمون على المنصة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أحد الفنادق الكبرى: "هيميزنا إن بعد رمضان هيكون فيه فيلم هنعرضه في العيد، سابقا كان الجمهور يعود لمتابعة أعمال رمضان مرة أخرى بعد انتهاء الشهر، لكن هذا العام هنعيد عليهم بفيلم جديد لم يُعرض على القنوات من قبل، بعدما عُرض في السينمات".

وأضافت نشوى "تباعا هناك الكثير من الأمور التي سيتم الكشف عنها على المنصة في رمضان بعد المُقبل، عندنا استهداف للأعمال الأصلية اللي ممكن نتميز بيها، وتكون موجودة في رمضان، لكن في النهاية احنا مش منصة مرتبطة فقط برمضان، ولذلك سعينا لوجود إنتاج أصلي سيُعرض على مدار العام، مثل مسلسل (تحقيق) الذي سيشاهده الجمهور بداية من الأربعاء 2 مارس".