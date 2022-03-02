رامز جلال يحسم الجدل حول مشاركته ببرنامج جديد للمقالب في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرمضاني لعام 2022، واعتاد المشاهد في كل عام على انتظار برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، ورغم الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها، يتساءل الجمهور عنه، لمعرفة هل سيكون ضمن وجبات المائدة الرمضانية أم سيغيب؟

رامز جلال في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" أجاب عن السؤال، مؤكدًا أنه سيشارك ببرنامج للمقالب في رمضان 2022: "عندنا مقلب صغير أتمنى يعجب الناس"، وأعلن للمرة الثانية عن رغبته في أن يكون بين ضحايا مقلبه "فنان العرب" محمد عبده، إذ سبق وكشف عن هذه الأمنية أثناء حصوله على تكريم من حفل توزيع جوائز joy awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب رامز عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أنه يعتبره تتويج لمشوار طويل، ومكافأة له، مضيفا "من اللحظات اللي فرقت معايا نفسيا فيه ناس انتقدوني اوي، كنت ببقى صابر وعارف ان ربنا مخبيلي حاجة كويسة وادهاني في جوي أوردز، وبشكر معالي المستشار انه اختارني اتكرم وسام على صدري من أبو ناصر".

جدير بالذكر أن اللقاء تم إجراؤه أثناء تواجد رامز جلال في كواليس "تجربة رامز" وهي لعبة عربية تفاعلية في "موسم الرياض" مستوحاة من برامج المقالب.

رامز جلال حققت نجاحا كبيرا في هذا اللون من البرامج، واستطاع أن يحتفظ بمكانته وسط الجمهور كل عام في رمضان، إذ قدمها عبر قناة الحياة في البداية، قبل الانتقال إلى قناة MBC مصر منذ عدة أعوام.

رامز قدم 11 برنامج في هذا الشكل، وحملت عناوين: "رامز قلب الأسد"، "رامز عنخ آمون"، "رامز ثعلب الصحراء"، "رامز تحت الصفر"، "رامز عقله طار"، "رامز بيلعب بالنار"، "رامز تحت الأرض"، "رامز قرش البحر"، "رامز في الشلال"، "رامز مجنون رسمي"، و"رامز واكل الجو".