آبل تعلن “تعليق” بيع منتجاتها في روسيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة آبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، في أحدث تداعيات العملية العسكرية على أوكرانيا، فيما حظر “سناب شات” جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا.

وجاء في بيان للشركة نشرته وسائل إعلام أميركية “لقد قرّرنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا”.

وأوضحت الشركة “الأسبوع الماضي، أوقفنا التصدير إلى قناة مبيعاتنا في البلاد”.

ويأتي ذلك بعدما تحركت أهم مواقع الإنترنت من “يوتيوب” و”فيسبوك” إلى شركتي “تيك توك” و”مايكروسوفت” للحد من الوصول إلى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.