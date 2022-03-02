أصالة مشتاقة للشام وأمنيتها الغناء في سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة السورية أصالة عن اشتياقها جداً لسوريا التي ترغب في العودة إليها والغناء فيها، هي التي تقيم في مصر وتنتقل من بلد إلى آخر بعد انطلاق الثورة السورية ووقوفها إلى جانب الثوار ضد النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وأكدت أصالة في تصريح لها لبرنامج “إي تي بالعربي”، أن أمنية حياتها هي أن تغني في الشام التي اشتاقت إلى كل شيء فيها، أو الغناء في أي منطقة من مناطق سوريا.

أضافت أنه لا يمكنها أن تعد بأن تكون في سوريا بل تتمنى أن تكون قريباً في سوريا إن شاء الله، مشيرة إلى “أنها مشتاقة للجانريك وللصبارة ولكل شيء بالشام”.

فهل ستترجم أصالة اشتياقها لبلدها سوريا بالعودة ولاسيما بعد انكفائها لفترة طويلة عن الإدلاء بمواقفها السياسية التي كانت مناهضة للنظام السوري.

وتُعتبر أصالة من أوائل الفنانين الذين وقفوا ضد النظام، وهي تعرّضت لحملات تخوين بسبب مواقفها.