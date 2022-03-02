احتفالية لأبطال The Batman في لندن.. ومخرج الفيلم يعلن عن جزء جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح نجوم فيلم باتمان The Batman للمخرج مات ريفز العرض الخاص له في لندن، فيما تحدث المخرج مات ريفز عن إمكانية وجود جزء جديد من الفيلم.

وفي التفاصيل، تألق كل من روبرت باتينسون وزوي كرافيتز على السجادة الحمراء، بينما أثار المخرج مات ريفز ضجّة كبيرة بعد أن كشف أنهم كفريق عمل بدأوا الحديث عن جزء جديد من الفيلم.

وقال مات ريفز: “أنا أؤمن حقاً بما فعلناه، وأنا متحمس لسرد المزيد من القصص، نحن بدأنا الحديث بالفعل عن فيلم آخر، لكن لم نتحدث عن التفاصيل، حيث نركز الآن على عرض الفيلم الحالي”.

وقد تصدر الفيلم محرك البحث غوغل، كما أنه أثار ضجة إعلامية حوله ونال إعجاب النقاد، فذكر تقرير نشر على هوليوود ريبورتر أن الفيلم أكثر توازناً في الواقع الاجتماعي مقارنةً بالأعمال السابقة، حيث تم تشكيل القصة ليس من منظور الشرير، بل من منظور بطل تأخذه طموحاته من كونه أداة للانتقام إلى مقاتل جريمة يرفض التخلي عن أمله في إحداث فرق في مجتمعه، على الرغم من الصعوبات الكبيرة والتحديات التي يواجهها.

وكانت الصفحة الخاصة بالفيلم قد نشرت على إنستغرام منشوراً يظهر أن الفيلم حصد تقييم 91% على موقع Rotten Tomatoes.

والفيلم، هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام البطل الهزلي “باتمان” الذي ظهر لأول مرة عبر قصص مصورة في الولايات المتحدة والعالم، ثم تحول من القصص المصورة إلى السينما والتلفزيون.

وتأجل طرح “ذا باتمان” إلى 4 مارس/ آذار 2022 بسبب استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، بعدما كان من المقرر طرحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 .

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت مؤخراً استئناف تصوير الفيلم في “بريطانيا” المملكة المتحدة، بعد شفاء أحد أفراد فريق عمله من فيروس “كورونا” المستجد”كوفيد19″.

وذكرت تقارير أن من أُصيب في الفيلم هو بطله الممثل، روبرت باتنسون، ولكن لم تؤكد الشركة تلك المعلومة.

والفيلم يضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل/ كات وومان، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max في أبريل/ نيسان المقبل، بعد إصداره السينمائي.