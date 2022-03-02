الأمير ويليام بزيارة إلى ويلز.. هل يستعد لدوره الملكي الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع انتشار أخبار زيارته المنتظرة اليوم إلى ويلز برفقة الدوقة كيت ميدلتون، يرى الكثيرون أن الأمير ويليام يستعد لدوره المستقبلي كأمير لـ ويلز.

فقد اعتبر العديد من المتابعين أن هذه الزيارة علامة رئيسية على تدريبه للحصول على اللقب الملكي الجديد حينما يتوج والده ملكاً على عرش بريطانيا.

في هذا الصدد، أكدت صحيفة “اكسبرس” البريطانية، أنه عندما يتولى الأمير تشارلز العرش البريطاني ويصبح هو الملك، من المرجح أن يمنح ولي عهده الأمير ويليام لقب أمير ويلز التقليدي.

وتابعت أن استخدام اللقب في العائلة المالكة يمتد لقرون والحامل الحالي له هو الأمير تشارلز، حيث يعد الشخص الحادي والعشرون الذي يحمل هذا اللقب.

ووفقاً للصحيفة عينها، فإن زوجة الأمير ويليام- كيت ميدلتون- من المرجح أن تُعرف باسم أميرة ويلز عندما يُمنح ويليام اللقب، ويمكن تفسير الجولة الرئيسية التي قام بها الثنائي في المملكة المتحدة وخارجها بأنها استعداد للثنائي الملكي الأكثر شهرة وشعبية في العالم لتولي أدوراهما الملكية المستقبلية.

من المقرر أن تتضمن زيارة ويليام وكيت الرسمية إلى ويلز زيارة مدينتي أبيرجافيني Abergavenny وبلينافون Blaenavon لمعرفة المزيد عن قطاع الزراعة والمجتمع الريفي لويلز، إلى جانب تفقد مركز شبابي يركز على المجتمع ويساعد على دعم أكثر من 600 شاب في المنطقة المحلية.

وأكدت الصحيفة أنه يمكن النظر إلى زيارة كيت وويليام إلى ويلز هذا الأسبوع على أنها محاولة لتعزيز الوجود العام للزوجين في ويلز.

وخلال الفترة الماضية، تولى ويليام وكيت أدواراً ملكية أكبر بعد الوعكة الصحية التي أصابت الملكة اليزابيث الثانية، في أكتوبر من العام الماضي، ونصيحة الأطباء لها بعدم ممارسة أي مهام عمل شاقة، وبعدها إصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تنحي الأمير اندرو عن واجباته الملكية وتخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن أدوارهما الملكية.

يشار الى أن آخر زيارة رسمية قام بها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لويلز كانت في ديسمبر 2020، عندما توقفا في كارديف خلال جولتهما الملكية الشهيرة بالقطار الملكي في المملكة المتحدة، وفي مايو الماضي قام الأمير ويليام بزيارة مدينة ريل Rhyl الساحلية في ويلز.