سمية الخشاب تقدّم نصيحة غريبة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر الفنانة سمية الخشاب في التواصل مع جمهورها عبر حسابها الخاص في “تويتر” حيث وجّهت إليهم أخيراً نصيحة بشكل عام والى الطلاب منهم بشكل خاص، بالابتعاد عن الاكتئاب، وكشفت عن وسيلة ترى أنها فعالة للتعافي من الاكتئاب.

وغرّدت سمية قائلة: “فايبز الأيام دي تجيب اكتئاب، مش عايزاكم تحسوا بأي اكتئاب واشغلوا نفسكم بأي حاجة، لو ملقتوش حاجة إيجابية تشغلوا نفسكم بيها ارقصوا”. وسرعان ما تفاعل الجمهور مع تغريدتها، وردّ الكثير منهم عليها ما بين مؤيد لكلامها ومعترض عليه.

والمعروف أن الخشاب تحرص دائماً على توجيه النصائح للجمهور عبر حسابها في موقع “تويتر” وبالأخص الفتيات حيث نصحتهن في تغريدة سابقة بالقول: “لو قالك تصبحي على خير وبعدين دخلتي بعدها بشوية لقتيه أونلاين، اخلعي”.

يُذكر أن سمية الخشاب ستغيب عن موسم رمضان المقبل بعدما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” مع محمد رمضان، هبة مجدي، رياض الخولي وغيرهم من النجوم.