مايا دياب بـ”فيلتر” جديد.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب “فيلتر” جديدًا لها يتضمن مجموعة من العبارات والأسئلة العفوية التي تشارك بها جمهورها.

وأطلّت مايا دياب في مقطع فيديو استعرضت من خلاله الـ”فلتر” على شكل شعلة نار، وبدت كعادتها بكامل أناقتها وهي تضع المكياج مع مجموعة من العبارات، من بينها “بوسة من مايا”، وعلّقت قائلةً: “كل حدا منا على باله شيء، هيدا الفلتر الجديد على بالي شاركوني فيها على الستوري بأنستغرام حتى نشوف كل شخص هون على باله إيه؟”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفلتر الطريف الذي أطلقته النجمة اللبنانية، ونال إعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بأفكارها الجديدة وطريقتها في الترويج لأعمالها الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال مايا دياب هو أغنية “ليليي” التي أطلقتها بمناسبة “يوم الحب” الشهر الماضي، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان النجم زياد برجي وإخراج رجا نعمة.