“حلوة ومهضومة”.. نجوى كرم تضجّ حيوية بفيديو من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة اللبنانية نجوى كرم في رحلة فنية استثنائية تمتدّ بين 4 و7 آذار/مارس الحالي، إلى جانب نخبة من الفنانين في جمهورية الدومينيكان، إذ تحيي حفلًا كبيرًا بفندق Hard Rock في بونا كانا تلتقي خلاله الجالية العربية هناك.

وأقامت نجوى كرم في الساعات الماضية بروفات موسيقية استعداداً للحفل المُنتظر. ونشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” لقطات حصرية من كواليس البروفات، إذ ظهرت تضجّ حيوية إلى جانب فرقتها الموسيقية خلال التدريبات على الأغنيات التي ستقدّمها في الحفل.

وعلّقت نجوى قائلةً: “البروفا لحفلة بونتا كانا كانت حلوة ومهضومة.. لاقونا”، فتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته وأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع.

وكانت نجوى كرم قد دعت في وقت سابق الجالية العربية في جمهورية الدومينيكان إلى ملاقاتها، فكتبت في تعليق على بوستر الحفل: “بدنا نملّي الدني غناني وفرح”.

يذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحرة قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.