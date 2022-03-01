عمر العبداللات يهدي الجمهور السعودي “خابت ضنوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان الأردني عمر العبداللات، حالة من النشاط الفني هذه الأيام، يتوجها بعمله الغنائي الجديد “خابت ضنوني” الذي يهديه للجمهور السعودي.

وقال العبداللات في تصريحات صحفية: “أعجبتني أغنية (خابت ضنوني) وهي من كلمات الشاعر السعودي الكبير منصور الشادي وألحان محمد غازي، وسأطرحها رسمياً مساء يوم الخميس 3 مارس، وأهديها للجمهور السعودي الكريم، الذي طوق عنقي في أكثر من مناسبة جمعتني بهم، وهي فرصة لأرد الجميل لهم بتقديم لونهم الغنائي الجميل، الذي هو بالمناسبة قريب أيضاً من اللون الأردني البدوي”.

ويستذكر العبداللات غنائه مع فنان العرب محمد عبده والفنان عبدالله رشاد، شارحاً: “اجتمعت مع أبونورة ورشاد في أغنية بعنوان (أردنية سعودية) بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الأردن عام 2018.

في سياق متصل، شدد العبداللات على أهمية مشاركة الفنانين بالمناسبات الوطنية للدول العربية، مشيراً إلى أن الشعوب العربية هي شعب واحد تجمعه أواصر الإنسانية والدين والمحبة، ويضيف: “من هذا المنطلق قدمت خلال الفترة الماضية، عملين غنائيين، الأول (أنا سعودي) بمناسبة يوم تأسيس المملكة وهي أغنية من كلمات صالح الشادي وألحاني وتوزيع موسيقي لمحمد القيسي، والثاني (غلاك يا الكويت) بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت وهي من كلمات الشاعر الراحل المعنى وألحان سعود بن عبد المجيد وتوزيع موسيقي مصطفى عبد النبي، فواجب كل شخص أن يتواجد في مثل هذه المناسبات من موقعه، وكوني مغنياً أدرك أن للفن رسالة يجب أن تصل بمحبة للجميع”.

ويكشف العبداللات أنه يواصل تسجيل مجموعة من الأعمال العاطفية بعدة ألوان غنائية، لكنه يستدرك: “أسعى لأجدد في لوني الغنائي، دون التخلي عن الشكل الذي يعرفني به الجمهور، وسأتعاون مع شعراء وملحنين من دولة الإمارات من بينهم: علي الخوار، حسان العبيدلي، فايز السعيد”.

وكان العبداللات قد مُنح بداية العام الحالي لقب “سفير الفنانين العرب”، الذي يمنحه سنوياً “مجلس الوحدة الإعلامية العربية”، وهو اللقب الذي يمنح بداية كل عام لواحد من الفنانين بالنظر إلى إسهاماته الفنية التي يقدمها خلال مشواره، وقال الأمين العام للمجلس هيثم يوسف في كتاب الترشيح: “تشرفنا بمنح هذا اللقب السنوي للعديد من القامات الفنية العربية، ومنها السيدة فيروز وفنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر، حيث يحظى هذا اللقب منذ عشر سنوات بتقدير واحترام كافة الفنانيين العرب، كونه يُمنح مدارس فنية عربية في مطلع كل عام”، وجاء اختيار العبداللات تكريماً لمشواره الفني الذي نقل خلاله فنه وأسلوبه الخاص الى الجمهور العربي في كل أنحاء العالم، وساهم في الترويج للأغنية الأردنية ببراعة.