شيرين عبد الوهاب تقدم على هذه الخطوة لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالها في الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تتعاقد فيها شيرين مع مديرة أعمال سيدة بعد تعاونها مع عدد من مديري الأعمال من الرجال، كان آخرهم الإعلامي ومذيع الراديو كريم الحميدي.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت، عن أمنياتها فى العام الجديد مؤكدة في تصريحات تلفزيونية أنها تتمنى المشاركة في مسلسل وفيلم كوميدي في 2022، مشيرة إلى أنه لا بد من إظهار الجانب الكوميدي لشخصيتها، وأنها تتمنى أن تكتب وتنقل أفكارها في فيلم كوميدي.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت في الأسابيع الماضية باقة من الأغنيات الجديدة وهي: “كلها غيرانة”، “خاصمت النوم”، “القماص”، و”بحلفلك”.