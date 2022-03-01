لمحبي القيصر كاظم الساهر.. إليكم هذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لطرح ألبومه الغنائي الجديد في عيد الفطر المبارك، ليعود من خلاله إلى ساحة الإصدارات الفنية بعد غياب عدّة سنوات.

وأفادت بعض المصادر أن المفاوضات بين الفنان العراقي وشركة روتانا قد وصلت لمرحلة متقدمة، من أجل انجاز اتفاق حول إنتاج وتوزيع ألبوم القيصر الجديد.

وكان الساهر قد صرح على هامش حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في مدينة دبي للإعلام، أنه أنجز أغنيات ألبومه المقبل والذي يضم 14 عملاً غنائياً، لكنه ما زال يبحث عن شركة تنتج وتوزع الألبوم.

وكان حفل Joy Awards الذي أقيم على هامش “موسم الرياض” نهاية شهر يناير الماضي، شرارة لبدء المفاوضات، بعد أن منح المستشار تركي آل الشيخ الضوء الأخضر لسالم الهندي، لإتمام الاتفاق مع الساهر حول ألبومه الغنائي، على أن يصدر في عيد الفطر في حال تم الاتفاق النهائي.

ويتعاون الساهر في ألبومه الذي قام بنفسه تلحين جميع أغانيه ووزعها موسيقياً المايسترو ميشل فاضل، مع عدد من الشعراء، فبالإضافة إلى قصائد نزار قباني، هناك كريم العراقي، أسعد الغريري، داوود الغنام، خليل عيلبوني، دارين شبير، ياسر البيلي، جومانة، بالإضافة إلى أغنيتين من كلمات الساهر نفسه. ويقول مطلع أغنية “أعود إليك” التي كتبها الشاعر خليل عيلبوني “أعود إليك أخيراً/ فهاتي صليباً وسجادة للصلاة/ لعل من العمر ظلت بقايا/ أكفر فيه عن السيئات”.

على صعيد آخر، ووسط وجود أخبار عن تغيير حدث في إدارة أعمال المطرب العراقي، يبدأ الساهر في الحادي عشر من شهر مارس/أذار الحالي جولة غنائية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، يُحيي خلالها ثماني حفلات من تنظيم متعد الحفلات اللبناني يوسف حرب، إذ يغني في هيوستن يوم 11 مارس، وفي لوس أنجلوس يوم 12 مارس، وفي شيكاغو يوم 18 مارس، وفي ديترويت يوم 19 مارس، وفي واشنطن يوم 25 مارس، وفي نيوجيرسي يوم 26 مارس، وفي تورينتو يوم 30 مارس، وفي مونتريال يوم 1 ابريل/ نيسان، قبل يوقف حفلاته طيلة شهر ابريل، لتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، على أن يستعيد نشاطه الفني ثالث أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، بحفل يحييه في قاعة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.