فارس كرم يضرب مجددًا.. موعد محتّم مع النجاح و”تهدوا منيح”

بيروت - سلوى ياسين - رأي بتجــرد: يُدرك الفنان اللبناني فارس كرم جيدًا أهمية التغيرات التي تشهدها الساحة الغنائية في لبنان والوطن العربي، ويعمل دائمًا على تطوير خطه الغنائي مع الحفاظ على هويته الفنية، وهو ما شهدته أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو”، اذ قدم نفسه من خلالها بقالب غنائي جديد ومختلف عليه، متحدياً ذاته في تقديم اللون الغنائي الشعبي على طريقته.

فبعد غياب ثلاث سنوات عن ساحة الإصدارات الفنية، أطلق فارس كرم أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وهي الأغنية الرئيسية بين مجموعة من الأغنيات التي اختار فارس إصدارها تباعًا خلال الفترة المقبلة في ميني ألبوم يحمل نفس الاسم من إنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

تشبه أغنية “ع موعدنا ولا شو” فارس وطريقة غنائه المميزة لهذا اللون، قدمها بأسلوبه الفريد حيث الصوت الشعبي الذي تليق به مصطلحات الأغنية مثل “تْهّدّوا مْنيح” و”تْكَمّشوا”. موضوع ضم عدة “قفشات” على صعيد الكلمة، لحن شعبي ايقاعي، توزيع موسيقي راقص شكّل عنصر القوّة الأبرز في لون غنائي ليس بجديد على فارس ولكن بروح مختلفة وجديدة.

الأغنية شبابية بإمتياز، سريعة وايقاعية، تُعتبر نقلة غنائية في خط فارس كرم حيث التجديد مع الحفاظ على أسلوبه، وقد يصح القول أن فارس غاب ليعود ويضرب مجددًا بأغنية “هيت” سيكون لها موعد محتّم مع النجاح.

على صعيد الصورة تعاون فارس كرم في كليب “ع موعدنا ولا شو” مع المخرج جو بو عيد، فكان الإختلاف أيضًا من حيث الفكرة والأسلوب. يجلس فارس في الكليب في “كافيه”، يدخّن “الأرجيلة” ومع كل يوم جديد يقع في حبّ امرأة جديدة ويتزوّجها ليصبح في النهاية مسؤولًا عن أربع نساء، وهنا تبدأ رحلة انتقامهنّ منه.

تلقى فارس كرم مع إطلاق عمله الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوه عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنه نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباته.

هذا النجاح الذي حققه فارس منذ اللحظات الأولى على إصدار الكليب، ما هو إلا دليل على محبة الناس له، هو الذيي قدّم في مشواره الفني أعمالاً ضاربة وأثبت عن جدارة أنه رقماً صعباً على الساحة الفنية.