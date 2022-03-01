شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هاجر أحمد مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الفنانة هاجر أحمد مؤشرات البحث جوجل بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الأول مع زوجها أحمد الحداد، ونشرت فيديو من الحفل الذي جمعها به عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، وعلقت: "أنا محظوظة جدًا لوجودك في حياتي" .

ما جعل هاجر أحمد تتصدر التريند، هو تعليقات الجمهور التي توقعت حملها وقاموا بتهنئتها ، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "انزل يا جميل في الساحة"، وظهر عليها علامات الحمل، وننشر عدد من الصور فى إطلالتها مع زوجها .





















وكان قد عرض الفترة الماضية حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، على قناة dmc.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.