شكرا لقرائتكم خبر عن يوري بويكا يساند الشعب الأوكراني ويستشهد بلقطات من سلسلة أفلامه في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الإنجليزي الشهير سكوت آدكنز، الشهير بشخصية يوري بويكا الشهيرة في سلسلة أفلام Undisputed، على مساندة الشعب الأوكراني في الحرب التي تشنها روسيا عليها الان، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك بشخصيته الشهيرة في عالم القتال.

وكتب بويكا على الصورة، "لطالما تساءلت لماذا قرر كاتب Undisputed 2، الذي تدور أحداثه في موسكو، أن يصنع يوري بويكا من كييف في أوكرانيا، بعد أن رأيت بطولات وشجاعة الشعب الأوكراني الأسبوع الماضي، أعرف الآن لماذا!! مثل الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أتمنى السلام وأقف مع أوكرانيا، وإلى معجبي الروس، نعلم أن هذه ليست حربكم".



بوست يوري بويكا

وقال مسئول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ غزوها لأوكرانيا وحتى اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن المسئول الدفاعى الأمريكي، الذى لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخى جوى "سليمة" وقابلة للعمل.

وأضاف المسئول الأمريكى أنه بينما لم تحقق روسيا حتى الآن التفوق الجوى فإن هناك مناطق يسيطرون فيها أكثر من غيرهم.

ويواصل الجيش الروسي لليوم السادس عمليته في أوكرانيا وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو.