شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من الموسم السادس لـ Peaky Blinders تحصل على تقييم 9.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة الأولى من الموسم السادس والأخير من مسلسل الأكشن والعصابات Peaky Blinders، والتي جاءت بعنوان Black Day، على تقييم 9.4 عبر موقع IMDB، بعد طرحها في 27 فبراير الماضي عبر الإذاعة البريطانية BBC.



تقييم الحلقة الأولي

وكشف المؤلف ستيفن نايت، كاتب المسلسل، عن خطته لـ السلسلة بعد انتهاء آخر مواسم العمل، الذى بدأ طرحه أمس 27 فبراير الجارى، حيث صرح نايت قائلاً: "أنا أسمي هذا نهاية البداية، حيث إننا سننتهى من العمل على مسلسل Peaky Blinders لكننا سنقوم ببعض الأعمال المشتقة منه، منها فيلم درامى".

وأكمل نايت حديثه: "ومن المقرر أن نقوم بتصوير الفيلم الجديد المستوحى من سلسلة Peaky Blinders في خلال 18 شهر من الآن، وذلك بعد الانتهاء من عرض آخر مواسم المسلسل الموسم السادس، ومن ثم سيمكننا بدء العمل على الفيلم الجديد، ومن المتوقع العمل على بعض الأعمال الأخرى بعد الانتهاء من الفيلم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كما كان قد أكد ستيفن نايت، مؤلف مسلسل العصابات Peaky Blinders، أنه تراجع عن الخطة الأصلية لإنهاء قصة المسلسل التي دارت في بداية الحرب العالمية الثانية، حيث صرح: "كان على ان أنقل الأحداث في الموسم السادس من المسلسل إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح نايت قائلاً: "كانت بريطانيا دائمًا تخوض الحروب، وهذه نهاية الإمبراطورية التي بدأ في الحرب ايضا، وبالتالي قمت بمراجعة النطاق الذى يمكن أن يدور به الموسم السادس من المسلسل".