كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 08:50 مساءً - خرج مدير أعمال الفنان ” سمير صبري ” بتصريحات صحفية كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري .
حيث أشار إلى أن الوضع الصحي لسمير صبري يحتاج إلى معجزة نظرا لصعوبة العملية الجراحية التي يحتاج إلى إجرائها في صمام القلب الميترالي والمقرر إجرائها نهاية الإسبوع الجاري .
فقال مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له : ” ادعوا له لأنه تعبان جداً وحالته تحتاج إلى معجزة حتى يمر من هذه الأزمة ” .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة تقديراً وتكريماً له على مشواره الإذاعي والفني الطويل .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أعمال سمير صبري : ” حالته تحتاج إلى معجزة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.