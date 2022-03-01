مدير أعمال سمير صبري : ” حالته تحتاج إلى معجزة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 08:50 مساءً - خرج مدير أعمال الفنان ” سمير صبري ” بتصريحات صحفية كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري .

حيث أشار إلى أن الوضع الصحي لسمير صبري يحتاج إلى معجزة نظرا لصعوبة العملية الجراحية التي يحتاج إلى إجرائها في صمام القلب الميترالي والمقرر إجرائها نهاية الإسبوع الجاري .

فقال مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له : ” ادعوا له لأنه تعبان جداً وحالته تحتاج إلى معجزة حتى يمر من هذه الأزمة ” .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة تقديراً وتكريماً له على مشواره الإذاعي والفني الطويل .