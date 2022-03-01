شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "كان" السينمائى يحظر مشاركة الوفود والأعمال الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان "كان" السينمائي حظر مشاركة الوفود والأعمال الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس الأوكراني، إن القوات الروسية تتوجه للعاصمة كييف وحمايتها أولوية ، موضحا أن كييف وخاركيف أهم الأهداف بالنسبة لروسيا.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.