شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يشارك فى مسلسل "الاختيار 3" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مجدى فكرى في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذى يتم تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى من تصوير مشاهده في العمل، ليسجل مشاركته الثانية في هذا العمل الوطنى بعدما شارك في الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وقدم مجدى فكرى مؤخراً مسرحيته "زقاق المدق" المأخوذة عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمى نجيب محفوظ، على مسرح البالون، وجسد خلال أحداث العرض، شخصية فرج الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

يذكر أن آخر أعمال مجدى فكرى، مسلسل "ضل راجل" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وبطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، رباب ممتاز.