شكرا لقرائتكم خبر عن رابى عمرو سعد يتسلم تكريم والده لوجوده فى لبنان لتصوير مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم رابى عمرو سعد تكريم والده فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، وذلك لصعوبة حضور الفنان عمرو سعد بالمهرجان نتيجة انشغاله بتصوير مسلسله الجديد فى لبنان.

ويكرم المهرجان في حفل افتتاحه كل من : النجم الكبير حسين فهمي الذي منحه المهرجان جائزة انجاز العمر ، كما تكرم الفنانة الجزائرية بيونة، والمخرجة أبولين تراوري ، والمخرج التونسي الكبير فريد بوغدير فى حفل الختام.

جسد رابي عمرو سعد من قبل شخصية والده في مسلسل " يونس ولد فضة " في مرحلة الصغر ، كما أنه شاركه في فيلم " حملة فرعون " وهو يمتلك موهبة في الأداء التمثيلي ويدعمه الكثير من النجوم أصدقاء الفنان عمرو سعد .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، وهيئة تنشيط السياحة .