غادة نوارة تكشف سر علاقتها بمشاهير الفن.. دنيا وإيمي سمير غانم وماجدة زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتادت الشيف غادة نوارة مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا مختلفة تجمعها بمشاهير الوسط الفني، الذين تربطهم بهم علاقة عمل وصداقة، إذ استطاعت كسب ثقتهم، ومشاركتهم لحظاتهم المميزة من خلال إعداد موائدهم المختلفة.

ومن بين أشهر النجوم الذين تجمعهم علاقة بغادة، المذيعة بوسي شلبي، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة إيمي سمير غانم، والمطربة أصالة، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، وكذلك كانت تربطها علاقة جيدة بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وعن علاقتها بالمشاهير، قالت "بدأت علاقتي بالفنانين والمشاهير من خلال صداقتي مع بوسي شلبي التي استعانت بي في عدد من حفلاتها وقامت بعمل (ستوري) عن أكلاتي ومع إعجاب الفنانين الحاضرين بالأكل بدأوا في التعاون معي والآن تربطني علاقة طيبة بمعظم الفنانين والمشاهير، ومنهم على سبيل المثال الفنانة منى زكي، أحمد حلمي، هند صبري، أنغام، أصالة، كندة علوش، عمرو يوسف، هالة صدقي ماجدة ذكي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، مي عمر، والمطربة أحلام".

غادة نوارة بدأت تعلم فنون الطهي منذ صغرها من خلال والدتها وجدتها، وأحبت المطبخ بشدة، وأتقنت الطبخ، وكانت تحظى بإشادات من أسرتها والمحيطين بها، حتى قررت احتراف العمل بالطبخ وتلقت تشجيعا من المحيطين بها.

تعتبر غادة الطبخ نوع من أنواع الفن، وتنصح السيدات بالتعامل معه على أنه لوحة فنية، يجب أن تسر العين وتشتهيها النفس.