أصيب بالشلل الرعاش.. مجدي الدالي يعلن رحيل مخرج "بوجي وطمطم والكنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في هدوء تام، رحل عن عالمنا أمس الاثنين 28 فبراير، المخرج باسم محمود رحمي، متأثرا بإصابته بالشلل الرعاش الذي عانى منه بأيامه الأخيرة.

وكتب الفنان مجدي عبيد الدالي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "فبراير يصر ألا ينتهي إلا بالأحزان والوجع، رحل فجر اليوم الصديق الفنان المخرج باسم رحمي، مخرج مسلسل (بوجي وطمطم والكنز)، وابن الراحل الحاج محمود رحمي مخرج ومصمم عرائس بوجي وطمطم التي أبهجت ومازالت أجيال عدة".

وأقيمت صلاة الجنازة على رحمي عقب صلاة ظهر أمس في مسجد السلام بمدينة نصر، وأضاف عبيد "تم وداع الإنسان الصديق لمدافن السيدة عائشة.. حيث ارتاح الصديق الفنان من آلامه ومعاناته مع المرض ليسدل الستار علي نهاية القصة.. قصة فنان كان يعاني".

واختتم "لروحك المبدعة دوما والخلوقة والمعذبة السلام والرحمة والسكينة والمحبة، مع السلامة يا صاحبي.. انتم السابقون ونحن اللاحقون، نم يا صديق.. من حق قلبك أن ينام، لم ولن ننسى مبدعينا".

كان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، كشف تطورات حالة باسم، نجل المخرج الراحل محمود رحمي، مؤكدا أنه يعاني من إصابته بمرض الشلل الرعاش المزمن.