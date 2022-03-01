كيف نفى تامر حسني شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الاثنين 28 فبراير، ختام احتفالات الكويت بعيدها الوطني، والتقى بجمهوره في حفل ضخم حضره عدد كبير من محبيه.

ونشر تامر عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، فيديو من الحفل ضم مقاطع مختلفة من بينها تفاعل الحضور معه وقيامهم بمشاركته الغناء، معبرا عن سعادته بلقائهم.

وكتب تامر تعليقا على الفيديو "تشرفت بإحياء ختام احتفالات العيد الوطني للكويت، كل الشكر للجمهور المحترم الغالي ولشعب الكويت الحبيب على كرم استقبالكم لي، حبيب قلبي إبراهيم دشتي نورتني وما شاء الله على صوتك الجميل".

وبصورة غير مباشرة نفى الفنان تامر حسني شائعة الانفصال التي طالت علاقته بزوجته، وانتشرت قبل أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص على اصطحابها معه لتحضر الحفل، ووجه لها رسالة خاصة ضمن تعليقه على الفيديو "حبيبتي بسومي نورتي الحفلة، حقيقي كل الشكر لكم جمهور الكويت الحبيب كانت من اروع الحفلات".

كانت بسمة نشرت هي الأخرى فيديوهات من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة، وصورا لها بينها واحدة جمعتهما، في رد غير مباشر منها على شائعة الانفصال.

كانت شائعة الطلاق انتشرت في منتصف فبراير الماضي، وزادت من تداولها إحدى مشاهير السوشيال ميديا في المغرب.