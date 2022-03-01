بعد شائعة الطلاق.. بسمة بوسيل تحضر حفل تامر حسني وتنشر صورتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها من زيارتها إلى دولة الكويت.

وظهرت بسمة في واحدة من الصور إلى جوار زوجها تامر حسني، والذي كان يحيي حفلا غنائيا في الكويت، وعلقت "شكرا الكويت، دائما تمنحيني الذكريات الجميلة، أحبك".

كانت شائعة جديدة طالت علاقة تامر وبسمة انتشرت قبل أسبوعين تقريبا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض سفر بسمة مع زوجها في رحلة العمل، ونشرها لصور معه وفيديوهات من حفله رد غير مباشر على الشائعة، لتنفيها.

وعلقت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة على صور بسمة "جميلة"، وكتب الجمهور: "إيه الحلاوة والجمال ده"، "الله يخليكم لبعضكم حبيبتي ديالي قلبي"، "يخليكم لبعض"، "على أساس مطلقين من سنة ونص"، جمالك يا قلبي"، "شو حلوين الله يخليكم لبعض"، "الرقي في الحشمة"، "بسمة الراقية الاميرة تطلع أحلى باللباس المحتشم".

كان تامر حسني أحيا أمس الاثنين 28 فبراير حفلا غنائيا في الكويت، وعلق عبر انستجرام: "تشرفت بإحياء ختام احتفالات العيد الوطني للكويت، كل الشكر للجمهور المحترم الغالي ولشعب الكويت الحبيب على كرم استقبالكم لي".